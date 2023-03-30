سعرٌ جديد للإنترنت اعتباراً من نيسان.. هكذا سيكُون

بادرَ موزعو الإنترنت في مختلف المناطق اللبنانيّة خلال اليومين الماضين، إلى تأكيد ما تمَّ الحديث عنه مسبقاً بشأن اعتماد تسعيرة جديدة للإشتراك الشهري بالدّولار الأميركي.

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وأشارَ الموزّعون إلى أنَّ التسعيرات الجديدة ستكون مرتبطة بالسرعات، وقد تبدأ من 8 دولار بالحدّ الأدنى وصولاً إلى 25 دولاراً وأكثر.

وفي السياق، قال أحد الموزعين لـ"لبنان24" إنّ "التسعيرات الجديدة ستكون سارية اعتباراً من الأول من نيسان، ويمكن للمواطنين دفع الفواتير بالليرة وفق سعر السوق الموازية".

وأضافت: "في السابق، كان يتمُّ تقاضي التسعيرة مع مقطوعة شهرية، لكن المقطوعة سيتم دمجُها مع السعر واعتماد مبلغ ثابت بحسب السرعات التي يحصلُ عليها المواطن".

وختمت: "التسعيرة ستكون ثابتة حالياً في الوقت الراهن وقد تتغيّر لاحقاً في حال حصول أي تعديلات".