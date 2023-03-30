مخابرات الجيش أوقفت ٧ أشخاص في طرابلس... ماذا ضبطت داخل منازلهم؟

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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:بتاريخ 30 / 3 /2023، أوقفت دورية من مديرية المخابرات 7 مواطنين لتورطهم في إشكال وقع في منطقة الحارة البرانية ـــ طرابلس بتاريخ 26 / 3 /2023، وتخلَّله إطلاق نار ما أدى إلى إصابة شخص. وضبطت في منازلهم كمية من الأسلحة والذخائر الحربية.سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفِين بإشراف القضاء المختص، ويجري العمل لتوقيف بقية المتورطين.