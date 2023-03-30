رسالة حاسمة وصلت إلى رياض سلامة قبل ساعات.. ماذا فيها؟

أفادت مصادر "لبنان24" بأنّ اتصالات نشطت خلال الساعات الماضية لإيجاد حلّ موقت بشأن رواتب القطاع العام والعسكريين، مشيرة إلى أنّ "مصرف لبنان أبدى ليونة وجهوزية لصرف الرواتب على أساس دولار صيرفة مُغاير لسعر الـ90 ألف ليرة لبنانية".

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وفي وقتٍ سابق، اليوم، برز حديث عن أن مصرف لبنان سيعتمد سعر 60 ألف ليرة لبنانية للدولار من أجل صرف الرواتب على أساسه، إلا أن مصادر "لبنان24" كشفت أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تلقى بعد ظهر اليوم رسالة واضحة مفادها أنه لا قبول بسعر الدولار الـ60 ألفاً للرواتب، باعتبار أنّ المطلب هو اعتماد سعر الـ28500 ليرة لبنانية.

وكان سلامة التقى وفداً من العسكريين المتقاعدين خلال اعتصامهم، اليوم، وأبلغهم صراحة أنه ليس لديه مشكلة أبداً باعتماد تسعيرة الدولار المُطالب به (28500 ليرة لبنانية)، شرط حصوله على تغطية من وزير المال يوسف الخليل ومجلس الوزراء، وفق ما قالت مصادر مشاركة في الإجتماع لـ"لبنان24".

وبحسب المصادر، فقد أعطى الوفد سلامة مهلة حتى يوم الإثنين لاتخاذ قرارٍ بشأن دولار الرواتب، فيما لم تستبعد المصادر عينها أن تكون هناك مبادرة من مصرف لبنان خلال اليومين المقبلين لحسم المسألة المُثارة حالياً، وذلك عبر إصدار تعميم واضح من قبله.