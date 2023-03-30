هل فُصل الياس بوصعب من "التيار"؟ مصادر نيابية تكشف

نفت مصادر نيابيَّة في "التيّار الوطني الحر" لـ"لبنان24" الكلام المُتداول عن فصل نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب من "التيار" وسحب البطاقة الحزبية منه، كما نفت أيضاً الحديث عن إستبعاد النائبين آلان عون وسيمون أبي رميا من الحزب.

Advertisement

ووصفت المصادر هذا الكلام بـ"طقّ الحنك"، وقالت: "لا أساس له من الصحة وغير صحيح أبداً".