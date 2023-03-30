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لبنان

هل فُصل الياس بوصعب من "التيار"؟ مصادر نيابية تكشف

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
30-03-2023 | 15:10
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نفت مصادر نيابيَّة في "التيّار الوطني الحر" لـ"لبنان24" الكلام المُتداول عن فصل نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب من "التيار" وسحب البطاقة الحزبية منه، كما نفت أيضاً الحديث عن إستبعاد النائبين آلان عون وسيمون أبي رميا من الحزب.
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ووصفت المصادر هذا الكلام بـ"طقّ الحنك"، وقالت: "لا أساس له من الصحة وغير صحيح أبداً".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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