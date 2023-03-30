خلال إجراء سحوبات الدولار مؤخراً.. إليكم ما تمّ اكتشافه!

لاحظ مواطنون مؤخراً خلال سحبهم الدولارات من الصرافات الآلية التابعة للمصارف أن تلك الآلات ما زالت تُظهر سعر دولار الـ45400 ليرة لبنانية على شاشاتها، علماً أن هذا الرقم كان يرتبط بسعر "صيرفة" السّابق الذي على أساسه صُرفت رواتب القطاع العام عن شهر شباط الماضي، وتوقف العمل به لاحقاً لاسيما بعد ارتفاع سعر دولار "صيرفة" تدريجياً حتى وصل إلى الـ90 ألف ليرة.

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وفي السّياق، قالت مصادر مصرفيّة لـ"لبنان24" إنّ "البرمجات الخاصة بالصّرافات الآلية ستخضع للتعديل فور تبيان السعر الذي سيجري اعتمادهُ لرواتب القطاع العام عن شهر آذار"، وأضافت: "أغلب المصارف أوقفت سحب الدولار على أساس 45400 ليرة فيما البعض الآخر ألغى هذا السعر من قائمة الأسعار الموجودة لديه في الوقت الراهن، وهناك أصلاً كوتا كانت مرتبطة بالسعر المذكور، وبعض المصارف قد سدّدها بالكامل عبر الحسابات الموجودة لديه".