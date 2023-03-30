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لبنان

"متعاقدو الأساسي": لماذا لم ينكر الحلبي ما قيل عن التعاقد مع 800 أستاذ؟

Lebanon 24
30-03-2023 | 16:07
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أصدرت "اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي"، بياناً جاء رداً على رد وزير التربية عباس الحلبي في إحدى النشرات الأخبارية، اليوم الخميس، والذي "نكر فيه أي تعاقد جديد مستكملاً النكران بأن رئيسة اللجنة الفاعلة نسرين شاهين خارج التعليم في وزارة التربية".
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ولفت البيان إلى أن "أمر التعاقد مع 800 أستاذ جاء استناداً الى بيان تكتل لبنان القوي برئاسة النائب جبران باسيل في 28 آذار 2023"، وسأل: "لِمَ لمْ يرد الوزير الحلبي على بيان التكتل وجاء رده موجها الى رئيسة اللجنة الفاعلة التي أشارت في بيانها أن خبر التعاقد نشر في بيان التكتل؟".
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