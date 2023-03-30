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لبنان

بو عاصي: للكشف عن الجاني في محاولة الاغتصاب في البيال

Lebanon 24
30-03-2023 | 16:52
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دعا النائب بيار بو عاصي، في بيان، القوى الأمنية، إلى الكشف عن الجاني في محاولة الاغتصاب في البيال تمهيدا لانزال اشد العقوبات به.

وتوجه إلى المرأة اللبنانية، واضعاً سلامتها الجسدية والمعنوية في قمة الأولويات، مناشداً "السيدات اللواتي يتعرضن لتحرش أو محاولة اغتصاب او اغتصاب، ان يتوجهن فوراً إلى القوى الامنية لمعاقبة الجاني".
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وذكر بأنّ الكثير من السيدات "يشعرن بالخوف والتردد لا بل في أحيان كثيرة بعقدة الذنب في حين انهن ضحايا بامتياز واحقاق العدالة واجبنا المقدس".

وختاماً، توجه بو عاصي الى "المجتمع اللبناني لرفع الظلم عن السيدات والوقوف الى جانبهن كيلا يكون مجتمعنا بؤرة ظلم واستهتار".

 
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