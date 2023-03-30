عز الدين: مطار القليعات كان وما زال مطلبا عكارياً ملحاً

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رأى منسق عام "تيار العزم" في عكار، هيثم عز الدين في بيان أن "لا شك بأن مطار القليعات كان وما زال مطلباً عكارياً ووطنياً ملحاً، يفترض أن يكون على رأس الأوليات".وسأل: "هل يعقل الا يوجد مخطط توجيهي لمطار يعد اعتراف شريحة واسعة من اللبنانيين، بأنه بات مطلبا شعبيا وحاجة إلى أهل المنطقة؟ ولملصحة من، غيابه، في الوقت الذي تُخترع مخططات توجيهية لمشاريع حديثة، في شكل يدعو إلى الريبة على أقل تقدير؟ ولماذا تغييب هذا المخطط، وإستمرار الإهمال والحرمان الذي ترزح تحته المنطقة؟".وختم: "أسئلة لم يعد العكاريون يرضون بأن تبقى بلا اجابات".