الخلاف يتفاقم داخل تكتّل معروف

بات بحكم المؤكد لدى مرجع كبير أن الخلاف يتفاقم داخل تكتل معروف على خلفية نقاط عدّة، ليس آخرها النبرة الخطابية غير المفهومة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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