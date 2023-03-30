19
o
بيروت
19
o
طرابلس
6
o
صور
21
o
جبيل
0
o
صيدا
20
o
جونية
20
o
النبطية
19
o
زحلة
19
o
بعلبك
19
o
بشري
20
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
تنافس قطري -فرنسي في الملف الرئاسي
Lebanon 24
30-03-2023
|
22:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت هيام قصيفي في" الاخبار": تسعى قطر إلى كسر المراوحة في ملف رئاسة الجمهورية. التحرك القطري المنتظر، عبر زيارة وزير الدولة في وزارة الخارجية محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي، يحمل معه احتمالات ومؤشرات، لكن من المبكر الكلام عن نهائيات لها، أو عن مبادرات كبيرة تشبه ما حصل في مؤتمر الدوحة.
Advertisement
منذ اللقاء الباريسي وما حصل من جرائه من تعثر دور فرنسي، بدت قطر، وكان الخليفي في باريس لنقاش ملف لبنان ووضع ليبيا وشمال أفريقيا مع فريق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أقرب إلى أن تنافس فرنسا وتعمل على أخذ دورها، بدعم السعودية والولايات المتحدة، مستفيدة من علاقاتها الدولية واتصالاتها اللبنانية، لا سيما أن واشنطن والرياض تعاملتا مع فرنسا على أنها تمثل طرفاً لبنانياً ولا تعكس الدور الذي يفترض أن تقوم به أي دولة راعية لحلول الأزمة من دون الانحياز إلى أحد الأطراف. فيما بقيت مصر على الحياد.
وعلى رغم أن لقاء باريس انحصر في تحديد المواصفات، إلا أن انحياز قطر - ومصر في صورة غير مباشرة - إلى قائد الجيش كانا واضحين. وما استجد بالنسبة إليهما أن السعودية أبلغت من «يعنيهم الأمر» أنها تبدي «ارتياحاً» إلى اسم عون حين تطرح أمامها مجموعة من أسماء المرشحين، وهذا ما أعطى للتحرك القطري دفعاً إلى الأمام، خصوصاً أن قطر تربطها علاقة جيدة بقائد الجيش وهي التي بادرت إلى تقديم دعم مالي للمؤسسة العسكرية، عبر رواتب شهرية كان آخرها أوائل هذا الأسبوع، عطفاً على مشاركتها في ملف التنقيب عن الغاز، واستعدادها لتقديم المساعدة في المجال الاقتصادي، لكن ربطاً بالإصلاحات وبالاستقرار السياسي.
وإذا كان من المبكر استخلاص نتائج سريعة من أي تحرك قطري، ما دامت السعودية لم تدخل على الخط مباشرة وتعلن عودتها إلى الساحة اللبنانية، إلا أن التحرك القطري بعد زيارة الديبلوماسية الأميركية باربرا ليف إلى بيروت، وبعد زيارة الخليفي إلى طهران ولقائه كبار المسؤولين فيها، من شأنه أن يسهم في تحريك الملف الرئاسي بعد المراوحة الحالية، ويعطي دفعاً للداخل في ظل تفاقم مؤشرات الانهيار وتحذيرات صندوق النقد من مغبة الاستمرار في الوضع الراهن من دون معالجات جدية.لكن الكرة لن تصبح في ملعب قطر أو باريس بمعزل عن السعودية وإيران، في صورة واضحة من دون التباسات حول وضع الرئاسة ومستقبلها كما اسم الرئيس المقبل. وطهران لم تقل بعد ما هي رؤيتها لملف الرئاسة اللبنانية، حتى لو أيد الثنائي الشيعي ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، لأن أي منحى إقليمي بفعل ما تريده إيران في لبنان، قد يصبح ثمنه تغيراً في التكتيك اللبناني لمصلحة الاستراتيجية الإقليمية بعد الاتفاق الأخير، التي تبدأ بتهدئة الساحات المشتركة، من دون الاقتناع محلياً، أن ما يمكن أن يبدأ في اليمن قد يصل إلى لبنان قريباً.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ مهم جداً عن الدولار والرواتب.. ما الجديد؟
Lebanon 24
خبرٌ مهم جداً عن الدولار والرواتب.. ما الجديد؟
15:05 | 2023-04-01
01/04/2023 03:05:18
Lebanon 24
Lebanon 24
سعرٌ جديد للدولار صباح الأحد.. إليكم كم بلغَ بعد "تراجع"
Lebanon 24
سعرٌ جديد للدولار صباح الأحد.. إليكم كم بلغَ بعد "تراجع"
02:00 | 2023-04-02
02/04/2023 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال أيام.. ماذا سيفعل مصرف لبنان بــ"الدولار"؟
Lebanon 24
خلال أيام.. ماذا سيفعل مصرف لبنان بــ"الدولار"؟
02:15 | 2023-04-02
02/04/2023 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالدولار.. لن تتوقعوا سعر "قنينة المي" في لبنان!
Lebanon 24
بالدولار.. لن تتوقعوا سعر "قنينة المي" في لبنان!
14:57 | 2023-04-01
01/04/2023 02:57:35
Lebanon 24
Lebanon 24
هزة أرضية ضربت لبنان.. وسكان هذه الدولة العربية شعروا بها
Lebanon 24
هزة أرضية ضربت لبنان.. وسكان هذه الدولة العربية شعروا بها
06:52 | 2023-04-02
02/04/2023 06:52:45
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:00 | 2023-04-02
مَنْ يمد حبل الخلاص لباسيل!
02:00 | 2023-04-02
"ما فيش فايدة.. فالج لا تعالج"
02:30 | 2023-04-02
حين باع اللبناني ذهباً لقاء فستان صغير... "كل شعنينة وإنتو بخير"!
10:46 | 2023-04-02
سماع أصوات إنفجارات في الجنوب... ما طبيعتها؟
10:06 | 2023-04-02
ريما فرنجية أطلقت حملة "لبنان بيتوحد حول التوحد"
10:00 | 2023-04-02
دولار السوق الموازية يتراجع بشكل كبير.. إليكم التسعيرة المتداولة عصراً
فيديو
فنانة سورية تُفجر مُفاجأة: زوجي خانني مع صديقتي المقربة! (فيديو)
Lebanon 24
فنانة سورية تُفجر مُفاجأة: زوجي خانني مع صديقتي المقربة! (فيديو)
05:00 | 2023-04-01
02/04/2023 18:01:41
Lebanon 24
Lebanon 24
أشبه بفيلم هوليوودي: سرق سيارة الشرطة ثم قفز منها أثناء مطاردته (فيديو)
Lebanon 24
أشبه بفيلم هوليوودي: سرق سيارة الشرطة ثم قفز منها أثناء مطاردته (فيديو)
02:00 | 2023-04-01
02/04/2023 18:01:41
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهرت مع هشام حداد.. فنانة شهيرة تكشف خيانة تامر حسني لزوجته معها! (فيديو)
Lebanon 24
ظهرت مع هشام حداد.. فنانة شهيرة تكشف خيانة تامر حسني لزوجته معها! (فيديو)
01:59 | 2023-04-01
02/04/2023 18:01:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact