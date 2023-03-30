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لبنان

ميقاتي يتّجه الى أداء جديد... والرئاسة بعهدة الدول الخمس

Lebanon 24
30-03-2023 | 22:47
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كتب فادي عيد في" الديار":رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يدرس خطواته بتأنٍّ، ووفق مصادر المقربة منه، فهو يحاذر الإعتكاف على اعتبار أن الحكومة، وفي ظل الشغور الرئاسي، هي المؤسّسة الوحيدة التي تعمل في البلد في ظل الأوضاع صعبة ومصيرية، وكان أيضاً بصدد الإقدام على المداومة في مكتبه الخاص، وليس من السراي الحكومي، ولكن بعد سلسلة لقاءات قام بها مع كل من الرئيسين السابقين للحكومة فؤاد السنيورة وتمام سلام، وبعض القوى الأخرى من أصدقاء ومقرّبين، عاد عن هذه الخطوة، وسيداوم بعد عودته من السعودية في مكتبه في السراي، وإعداد كل ما يتعلق بالجلسة الحكومية بصلة دون أي هفوات أو استغلال من هذا الطرف وذاك.
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أما على خط الإستحقاق الرئاسي، تشير المعلومات الى ان أن المساعي تراوح مكانها، وليس صحيحاً أن هناك لقاءات يجري تحضيرها لتعقد في هذه الدولة أو تلك، بل أن كل ما يحصل لا يعدو كونه يدخل في إطار التشاور والتواصل من أجل الوصول إلى توافق على مرشّح إجماع، وبناء عليه، فإن الموفد القطري الذي سيصل إلى بيروت الأسبوع القادم، إنما يأتي في زيارته إستطلاعية وعرض أفكار للخروج من المعضلة الرئاسية، دون أن يكون هناك أي مبادرة على غرار الدعوة إلى «دوحة» أخرى، باعتبار أن الدول الخمس تقوم مجتمعة بالتواصل والتنسيق والعمل على حصول التوافق لتسوية شاملة.
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