الخلافات القواتية "تنفجر" في بيروت: فصل كوادر واتهامات

Advertisement

يبدو ان الخلافات في صفوف "القوات اللبنانية" في بيروت آخذة في التصاعد على خلفية تعيين السيد ايلي شربجي مسؤولا عن منسقية بيروت.وفي هذا الاطار أشار مصدر قيادي حزبي بيروتي الى "أن عملية فصل، لا بل تطهير، حصلت في المنسقية قبل أيام بأوامر مباشرة من قيادة القوات في معراب شملت اربعة كوادر أساسية كانوا قياديين بارزين في الأشرفية والصيفي والرميل. وقد وُجهت الى المفصولين تهمة عدم الإلتزام بالاوامر الحزبية وتقاضي إكراميات من جهات متحالفة مع القوات".في المقابل كشف أحد هذه الكوادر "أنه هو ورفاقه مَن إتخذ القرار بالإنفصال عن منسقية بيروت للقوات اللبنانية ومعهم مئات المناصرين، وذلك بسبب الديكتاتورية وإنعدام الوفاء والديموقراطية خاصةً في معضلة رئاسة منسقية بيروت منذ عشر سنوات وحتى اليوم، وأن خسارة القوات في الأشرفية ستحسب على القيادة التي لا تزال، حتى اليوم لا تعرف الأرض جيداً في العاصمة".