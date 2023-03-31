Advertisement

لبنان

خطة رسمية لضبط فلتان المطاعم وأسعارها وهذه عناوينها

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
31-03-2023 | 01:45
A-
A+
Doc-P-1052543-638158497993724407.JPG
Doc-P-1052543-638158497993724407.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

تتجه جهة رقابية رسمية، لن تعلن عن إسمها ومضمون عملها في الوقت الراهن، الى التعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لجمع معلومات واقعية وحسية عن عدد كبير من المطاعم اللبنانية التي تستغل الوضع الإجتماعي وتفلت الدولار لكي تقوم بسرقة اللبنانيين من خلال أسعارها التي تحسب على أساس سعر صرف الدولار  بـ١٥٠ ألف ليرة لبنانية، وأن الفواتير مقارنةً مع مطاعم عالمية من المستوى ذاته تبدو أكبر بكثير.

ومن هذا المنطلق وقبل بداية الموسم السياحي الواعد هذه السنة سوف تقوم هذه الهيئة الرقابية بالضغط على هذه المطاعم الى حد إقفالها، إن لم تلتزم بعملية ضبط أسعارها بالمنطق المعقول.

وبحسب المصدر "من الممكن أن تعلن هذه الهيئة علناً عن أسماء هذه المطاعم لتتم مقاطعتها لأنها تضر بالقطاع السياحي ككل".

Advertisement
المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2023-04-02
02:00 | 2023-04-02
02:30 | 2023-04-02
10:46 | 2023-04-02
10:06 | 2023-04-02
10:00 | 2023-04-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website