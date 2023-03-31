الرئيس خلال شهر؟

يجزم مقرّب من مرشّح رئاسي، ارتفعت حظوظه في الساعات الأخيرة، أنّ "مسألة انتخاب الرئيس أصبحت في المرحلة ما قبل النهائية ولن تتخطّى الشهر أو الشهر ونصف الشهر كحد أقصى، وذلك في انتظار الجواب السعودي المفصلي والكفيل بحسم الأمور".

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