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لبنان

الرئيس خلال شهر؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
31-03-2023 | 02:45
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يجزم مقرّب من مرشّح رئاسي، ارتفعت حظوظه في الساعات الأخيرة، أنّ "مسألة انتخاب الرئيس أصبحت في المرحلة ما قبل النهائية ولن تتخطّى الشهر أو الشهر ونصف الشهر كحد أقصى، وذلك في انتظار الجواب السعودي المفصلي والكفيل بحسم الأمور".
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المصدر: لبنان 24
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