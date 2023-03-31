بعد "الموجة الجليدية".. استعدوا لكتل مدارية حارة ستضرب لبنان في هذا الموعد

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية وعلم المناخ ان منخفضا جوّيا اعتياديا عبر فوق لبنان وتأثر برياح قطبية باردة مساء أمس الخميس فتدنت درجات الحرارة وتساقطت ثلوج متفرقة لامست في بعض المناطق 1000 متر دون تراكمات تُذكر، وسوف تنحسر هذه الموجة اعتباراً من صباح يوم السبت، بحيث سترتفع درجات الحرارة بشكل تدريجي فتدخل كتلة مدارية حارة مساء الاثنين الحوض الشرقي للبحر المتوسط مصدرها الربع الخالي في شبه الجزيرة العربية.

رياح جنوبية شرقية سوف تتجه من صحراء المملكة السعودية وتحوّل الاجواء الى شبه حارة، قليلة الرطوبة مطلع الاسبوع المقبل ولعدة ايام ومن المنتظر ان تتخطى درجات الحرارة 27 درجة ساحلا وبقاعاً.

يستمر الطقس البارد خلال يومي الجمعة والسبت ويتحول الى صافي يوم احد الشعانين وتسجل الحرارة ساحلا 22 درجة وبقاعا 19 درجة وعلى ارتفاع 1000 متر 18 درجة.

الحرارة على الساحل: 20 نهاراً و 14 ليلاً

في البقاع: 14 نهاراً و 02 ليلا

على الجبال 1200 متر: 14 نهاراً و 02 ليلاً

على الجبال 2000 متر: 05 نهاراً و -05 ليلاً

الرياح: شمالية غربية باردة سرعتها 35 كم في الساعة.

الضغط الجوّي: 1022hpa

الرطوبة: 70%

حالة البحر : منخفض الموج حرارة المياه 18 درجة