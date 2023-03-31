ارتفاع في سعر صفيحة البنزين.. ماذا عن المازوت والغاز؟

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ارتفع سعر البنزين 95 اوكتان 15 الف ليرة والبنزين 98 اوكتان 14 الف ليرة فيما تراجع المازوت 16 الف ليرة والغاز 7 الف ليرة. واصبجت الاسعار كالآتي:بنزين 95 اوكتان : 1.954.000 ليرة.بنزين 98 اوكتان: 2.000.000 ليرة.مازوت: 1.748.000 ليرةغاز: 1.247.000 ليرة