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لبنان

قوى الامن الداخلي لن يقبضوا معاشات شهر أذار... ما علاقة "صيرفة"؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
31-03-2023 | 03:43
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علم "لبنان 24" ان تعميماً داخلياً صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، يتم الطلب فيه من العسكريين عدم قبض معاشاتهم المستحقة عن شهر نيسان 2023، وذلك بانتظار ان يتم البت بموضوع السعر النهائي لمنصة "صيرفة".
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