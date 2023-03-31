قوى الامن الداخلي لن يقبضوا معاشات شهر أذار... ما علاقة "صيرفة"؟

علم "لبنان 24" ان تعميماً داخلياً صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، يتم الطلب فيه من العسكريين عدم قبض معاشاتهم المستحقة عن شهر نيسان 2023، وذلك بانتظار ان يتم البت بموضوع السعر النهائي لمنصة "صيرفة".

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