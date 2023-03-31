بعدما فقد في الامس... تم العثور عليه وهو بصحة جيدة (صورة)

أفادت مندوبة "لبنان 24" انه تم العثور على الشاب "جاد خالد الزين"، وذلك في منطقة نهر الحمام في اقليم الخروب.

يذكر ان "الزين " كان قد فقد في الامس في نفس المنطقة التي عثر عليه فيها وهو اليوم بصحة جيدة.