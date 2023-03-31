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لبنان

بعدما فقد في الامس... تم العثور عليه وهو بصحة جيدة (صورة)

Lebanon 24
31-03-2023 | 04:08
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أفادت مندوبة "لبنان 24" انه تم العثور على الشاب "جاد خالد الزين"، وذلك في منطقة نهر الحمام في اقليم الخروب.
 
يذكر ان "الزين " كان قد فقد في الامس في نفس المنطقة التي عثر عليه فيها وهو اليوم بصحة جيدة. 
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