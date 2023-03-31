بعد قرار إلغاء مزايدة المطار.. بيان توضيحي من العليّة

قال رئيس هيئة الشراء العام الدكتور جان العليّة في بيان انه "في وقت أكدت هيئة الشراء العام ومنذ اللحظة الأولى للإعلان عن مزايدة المطار، ضرورة السير بالمسار القانوني الصحيح وفقاً لقانون الشراء العام، وقامت بموجباتها القانونيّة كاملةً تنفيذاً لأحكام هذا القانون، شُنّت عليها حملة عشواء من بعض الجهات في محاولة لإستدراج رئيسها إلى موقف يُستثمر في السياسية أو في مسار تحقيق الإنجازات الوهميّة".

وأضاف العليّة:" وإذ تفاجأ البعض من هؤلاء يوم أمس بقرار إلغاء المزايدة، لم يتمكن من إخفاء حزنه وامتعاضه لخسارة ورقة يُتاجر بها، لتلميع صورته الاصلاحيّة المهترئة، نؤكد مجدداً عدم الإنجرار إلى أي منطق خارج منطق دولة القانون والمؤسسات، والقيام بدورنا كاملاً في كل المناقصات والمزايدات التي تخضع قانوناً لصلاحيّات هيئة الشراء العام".