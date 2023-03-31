Advertisement

لبنان

بعد قرار إلغاء مزايدة المطار.. بيان توضيحي من العليّة

Lebanon 24
31-03-2023 | 04:14
A-
A+
Doc-P-1052571-638158584829518534.jpg
Doc-P-1052571-638158584829518534.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

قال رئيس هيئة الشراء العام الدكتور جان العليّة في بيان انه "في وقت أكدت هيئة الشراء العام ومنذ اللحظة الأولى للإعلان عن مزايدة المطار، ضرورة السير بالمسار القانوني الصحيح وفقاً لقانون الشراء العام، وقامت بموجباتها القانونيّة كاملةً تنفيذاً لأحكام هذا القانون، شُنّت عليها حملة عشواء من بعض الجهات في محاولة لإستدراج رئيسها إلى موقف يُستثمر في السياسية أو في مسار تحقيق الإنجازات الوهميّة".

 

وأضاف العليّة:" وإذ تفاجأ البعض من هؤلاء يوم أمس بقرار إلغاء المزايدة، لم يتمكن من إخفاء حزنه وامتعاضه لخسارة ورقة يُتاجر بها، لتلميع صورته الاصلاحيّة المهترئة، نؤكد مجدداً عدم الإنجرار إلى أي منطق خارج منطق دولة القانون والمؤسسات، والقيام بدورنا كاملاً في كل المناقصات والمزايدات التي تخضع قانوناً لصلاحيّات هيئة الشراء العام".

Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2023-04-02
02:00 | 2023-04-02
02:30 | 2023-04-02
10:46 | 2023-04-02
10:06 | 2023-04-02
10:00 | 2023-04-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website