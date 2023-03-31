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لبنان

الاضراب لمدة اسبوع... هذا ما اعلنه المساعدون القضائيون في النبطية

Lebanon 24
31-03-2023 | 04:39
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أعلن المساعدون القضائيون في قصر العدل في النبطية الاضراب أسبوعا، وقالوا في بيان: "إن المساعدين القضائيين عملوا حتى الرمق الاخير على المساهمة في تسيير المرفق القضائي نظرا لخصوصية هذا المرفق العام، وحيث اننا وصلنا الى ما وصلنا اليه من فقدان أدنى المقومات بحيث ان رواتبنا الشهر الحالي بمعظمنا لا تتجاوز الخمسين دولارا شهريا عدا تدهور التقديمات الصحية والتعليمية، قررنا الاضراب اسبوعا يبدأ من صباح الاثنين 3/4/2023 حتى صباح الاثنين 10/4/2024، على ان ينظر بالمقتضى في حينه بحسب التطورات، وفي القضايا المرتبطة بمهل سيتواجد موظفان في قصر العدل لاستقبالها ، أحدهما للمدني والآخر للجزائي".
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