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لبنان

المكاري عرض الاوضاع مع بقرادونيان

Lebanon 24
31-03-2023 | 05:30
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 استقبل وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري في مكتبه، الامين العام لحزب الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان.
 
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وتم البحث خلال اللقاء في الاوضاع العامة في البلاد.
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