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لبنان

تعميم لمصرف لبنان... ماذا جاء فيه؟

Lebanon 24
31-03-2023 | 06:20
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صدر عن مصرف لبنان تعميم وسيط يتعلّق بالإجراءات الاستثنائية للسحوبات النقديّة، وتجديد العمل بالتعميم 161.
 
 
التفاصيل في الصور المرفقة أدناه:
 
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لبنان

إقتصاد

مصرف لبنان

التعميم 161

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