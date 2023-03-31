تنبيه من مصلحة الابحاث الزراعية... هذا ما أعلنته عن الطقس في الأيّام المقبلة

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صدر عن مصلحة الابحاث الزراعية البيان التالي:تنحسر الغيوم، وتستمر الرياح الشمالية الغربية الباردة مما يزيد من فعاليتها مساء الجمعة وصباح السبت ٤/١ بحيث تنخفض درجات الحرارة الى ما دون الصفر في سهل البقاع، سهل القاع وعلى ارتفاع ٩٠٠ متر.بعدها تخف حدة الصقيع ويزول مفعول الرياح الباردة يوم السبت نهاراً.يطلب من المزارعين اتخاذ الاجراءات اللازمة للوقاية من الصقيع والتي ذكرت سابقاً.طقس الاحد مستقر مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة للاسبوع المقبل.