خبر مهمّ عن رواتب هذا الشهر... على أيّ سعر "صيرفة" ستُحتسب؟



Advertisement أبلغ وزير المالية يوسف الخليل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تحويل رواتب الموظفين والمتقاعدين والعسكريين في القطاع العام والأساتذة في التعليم الرسمي وأساتذة الجامعة اللبنانية على سعر "صيرفة" 60 ألف ليرة للدولار لرواتب هذا الشهر، على أن يتم تسديد الرواتب بدءاً من اليوم ويستكمل الاثنين.

إلى ذلك، أعلن العميد المتقاعد أندريه بو معشر عبر حسابه على "فيسبوك"، عن بدء تحويل رواتب العسكريين المتقاعدين إبتداءً من عصر اليوم، على سعر "صيرفة" 60 ألف ليرة.