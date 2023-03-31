Advertisement

لبنان

رد من "القوات" وتعقيب من "لبنان 24"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
31-03-2023 | 08:39
A-
A+
Doc-P-1052649-638158743533600586.jpg
Doc-P-1052649-638158743533600586.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية"، البيان الآتي:

نشر موقع "ليبانون 24" خبرًا تحت عنوان "الخلافات القواتية تنفجر في بيروت"، يهمّ الدائرة الاعلامية في "القوات اللبنانية" أن تنفي جملةً وتفصيلًا، ما ورد في الخبر المذكور وتؤكّد أنّه من نسج الخيال ولا يمتّ إلى الحقيقة بصلة.
Advertisement

وتتمنى الدائرة الاعلامية في "القوات" من موقع "ليبانون 24" أن يعود للجهات المعنيّة قبل نشر أي خبر يرتبط بالحزب حرصًا على نقل الحقائق والوقائع كما هي، فاقتضى التوضيح.
 
 
رد " لبنان 24"
يهم "لبنان 24" ان يوضح الاتي: ما ورد في الخبر المشار اليه صحيح وليس من نسج الخيال على الاطلاق  ولو نفت الدائرة الاعلامية في القوات اللبنانية ذلك، علما ان "لبنان 24" عرض وجهتي النظر ولم يكن طرفا على الاطلاق في الموضوع، مع العلم أن الأسماء معروفة، فاقتضى التوضيح.
 
 
لقراءة الخبر الذي نُشر سابقاً عن "الخلافات القواتية في بيروت"، الرجاء الضغط هنا
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2023-04-02
02:00 | 2023-04-02
02:30 | 2023-04-02
10:46 | 2023-04-02
10:06 | 2023-04-02
10:00 | 2023-04-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website