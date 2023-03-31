رد من "القوات" وتعقيب من "لبنان 24"





نشر موقع "ليبانون 24" خبرًا تحت عنوان "الخلافات القواتية تنفجر في بيروت"، يهمّ الدائرة الاعلامية في "القوات اللبنانية" أن تنفي جملةً وتفصيلًا، ما ورد في الخبر المذكور وتؤكّد أنّه من نسج الخيال ولا يمتّ إلى الحقيقة بصلة.

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وتتمنى الدائرة الاعلامية في "القوات" من موقع "ليبانون 24" أن يعود للجهات المعنيّة قبل نشر أي خبر يرتبط بالحزب حرصًا على نقل الحقائق والوقائع كما هي، فاقتضى التوضيح. صدر عن الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية"، البيان الآتي:نشر موقع "ليبانون 24" خبرًا تحت عنوان "الخلافات القواتية تنفجر في بيروت"، يهمّ الدائرة الاعلامية في "القوات اللبنانية" أن تنفي جملةً وتفصيلًا، ما ورد في الخبر المذكور وتؤكّد أنّه من نسج الخيال ولا يمتّ إلى الحقيقة بصلة.وتتمنى الدائرة الاعلامية في "القوات" من موقع "ليبانون 24" أن يعود للجهات المعنيّة قبل نشر أي خبر يرتبط بالحزب حرصًا على نقل الحقائق والوقائع كما هي، فاقتضى التوضيح.

رد " لبنان 24"

يهم "لبنان 24" ان يوضح الاتي: ما ورد في الخبر المشار اليه صحيح وليس من نسج الخيال على الاطلاق ولو نفت الدائرة الاعلامية في القوات اللبنانية ذلك، علما ان "لبنان 24" عرض وجهتي النظر ولم يكن طرفا على الاطلاق في الموضوع، مع العلم أن الأسماء معروفة، فاقتضى التوضيح.