Advertisement

لبنان

جنبلاط تلقى برقية جوابية من اردوغان

Lebanon 24
31-03-2023 | 08:43
A-
A+
Doc-P-1052650-638158745127876866.jpg
Doc-P-1052650-638158745127876866.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 تلقى رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط برقية جوابية من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، شكره فيها على تعزيته ومواساته بالضحايا الذين سقطوا جراء الزلزال الذي ضرب العديد من المحافظات التركية. (الوكالة الوطنية)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أبو فاعور: جنبلاط سيتابع مسعاه في الداخل والخارج لانتاج تسوية
lebanon 24
02/04/2023 18:07:06 Lebanon 24 Lebanon 24
جنبلاط يتحرّك عكس "حزب الله"... أيّ مرشّح يُريد؟
lebanon 24
02/04/2023 18:07:06 Lebanon 24 Lebanon 24
جنبلاط: للبحث عن شخصية وفاقيّة للرئاسة لا تشكل تحدياً لأحد
lebanon 24
02/04/2023 18:07:06 Lebanon 24 Lebanon 24
تيمور جنبلاط: نريد رئيساً لا يكون طرفاً
lebanon 24
02/04/2023 18:07:06 Lebanon 24 Lebanon 24

جنبلاط

اردوغان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2023-04-02
02:00 | 2023-04-02
02:30 | 2023-04-02
10:46 | 2023-04-02
10:06 | 2023-04-02
10:00 | 2023-04-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website