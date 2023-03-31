جنبلاط تلقى برقية جوابية من اردوغان

تلقى رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط برقية جوابية من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، شكره فيها على تعزيته ومواساته بالضحايا الذين سقطوا جراء الزلزال الذي ضرب العديد من المحافظات التركية. (الوكالة الوطنية)

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