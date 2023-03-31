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لبنان

"روجيه" غادر منزله منذ 3 ايام ولم يعد.. هل تعرفون عنه شيئا؟ (صورة)

Lebanon 24
31-03-2023 | 09:22
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صـدر عـن المديريـّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقـات العامّـة البـلاغ التّالــي:


تعمّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود:

-  روجيه مرشد سعود (مواليد عام 1994، لبناني الجنسيّة)
 
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الذّي غادر منزل ذويه الكائن في القصيبة منذ حوالي /3/ أيّام إلى جهةٍ مجهولة، ولم يعُد لغاية تاريخه، علمًا أنّه يُعاني من أمراض عصبيّة ونفسيّة.

لذلك، يُرجى من الذين شاهدوه أو لديهم أي معلومات عنه أو عن مكان وجوده، الاتصال بمخفر راس المتن في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم: 380294-05، للإدلاء بما لديهم من معلومات.
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