عصر اليوم... ما هي تسعيرة الدولار؟

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة عصر اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 107300 و107700 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.

وكان دولار السوق الموازيّة إفتتح صباحاً، على تسعيرة تراوحت ما بين 107000 و107500 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.