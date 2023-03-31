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لبنان

بالصورة... ماذا ضبطت القوى الأمنيّة مع والدة أحد نزلاء سجن رومية؟

Lebanon 24
31-03-2023 | 10:34
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:


بتاريخ 28-3-2023 وفي خلال تفتيش الزائرة (م. ش. من مواليد عام 1976) أثناء قدومها لزيارة ابنها نزيل سجن الموقوفين بجرم مخدرات في السجن المركزي – رومية، تمكّن عناصر مجموعة التفتيشات التابعة لسرية السّجون المركزية في وحدة الدرك الإقليمي، من خلال عملية تفتيش دقيقة، من العثور على كميّة من مادة حشيشة الكيف مغلّفة ومخبّأة بطريقة محترفة داخل جسد السّيّدة، وذلك بهدف تهريبها إلى داخل السجن.
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وقد تبيّن انها كانت تنوي ادخال المواد المخدرة بناء على طلب من ابنها.

التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.
 
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