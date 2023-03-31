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لبنان

اعتصام وحرق إطارات... ماذا حصل أمام مركز "أوجيرو" في هذه المنطقة؟

Lebanon 24
31-03-2023 | 10:47
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قطع شبان من أهالي صور والجوار، الطريق العام أمام مركز الاتصالات "اوجيرو" في المدينة بالاطارات المشتعلة وبمستوعبات النفايات، احتجاجا على إطفاء سنترالات خدمة الانترنيت والـ DSL وخطوط الهاتف منذ ليل امس، بسبب الاضراب.
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وطالب الاهالي اعطاء مدينة صور حقها اسوة بباقي المناطق، واستنكروا حرمان المدينة واهلها والجوار من الانترنيت وخدمة الـ DSL وخطوط الهاتف عن منازلهم ومكاتبهم ومؤسساتهم والمستشفيات حيث حرمت المدينة من العمل، ما ادى الى حالة من التوتر والغضب.


كما طالب الاهالي المسؤولين بـ"وضع حد للاستهتار بحياة الناس ولقمة عيشهم"، وحذروا من تفاقم الاوضاع، وهددوا بـ"نفاذ صبرهم والعصيان على الدولة". (الوكالة الوطنية)
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