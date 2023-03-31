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لبنان

المرتضى بحث مع زواره في شؤون ثقافية وسياسية واجتماعية

Lebanon 24
31-03-2023 | 10:53
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التقى وزير الثقافة في حكومة تصريف الإعمال القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في قصر الصنائع  بعد ظهر اليوم، كلا من المونسنيور مارون كيوان والمقدّم روبير جدعون والنقيب السابق لخبراء الخطوط أنطوان بيراق والمحامي داني جعجع وعبدو شويفاتي، وتمّ التداول في شؤون ثقافية وسياسية واجتماعية ومواضيع عامة أخرى.
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واستقبل المرتضى، رئيسة الجامعة الأميركية للعلوم والتكنولوجيا" AUST" السيدة هيام صقر التى تمنت عليه قبول دعوتها لرعاية حفل تخريج لطلاب جدد خلال شهر تموزالمقبل.
بدوره، تقدم الوزير المرتضى بالشكر للسيدة صقر، متمنيا لها وللجامعة كل النجاح والتوفيق في هذه الظروف الصعبة. (الوكالة الوطنية)
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