قاسم: الناس ستحاسب المسؤولين في صناديق الاقتراع

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أكد نائب الامين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم في خطبة الجمعة في مسجد الإمام المجتبى، "لا يملك لبنان ترف الوقت لتكبير الحجر بالحديث عن تغيير النظام أو تعديل الطائف كأولوية. فلننجز الاستحقاقات الداهمة وبعدها يطرح من يريد إجراء تعديلات وفق الأطر الدستورية".اضاف: "عنتريات الرفض والقبول لا تقدم حلا، إجمع عددا كافيا من النواب حول خيارك، فإذا نجحت يكون الرئيس الذي تريد، وإذا فشلت فالرئيس الذي يختاره المجلس النيابي هو رئيس كل لبنان. توجد قوى أولويتها أن تتحكم بالبلد من خلال الرئيس وإلا فبديلها الفراغ".وختم: "الناس ستحاسب المسؤولين عن إطالة الفراغ في صناديق الاقتراع".