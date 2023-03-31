أطلقا النار من رشاش حربي ولاذا بالفرار

أفادت مندوبة "لبنان 24" أن مجهولين يستقلان دراجة نارية أقدما على اطلاق النار في الهواء من رشاش حربي على طريق زيتون ابي سمراء - السكة البيضاء، وفرا بعدها إلى جهة مجهولة.

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