عن مستجدات كورونا في لبنان.. هذا ما جاء في تقرير "الصحة"

اعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته مساء اليوم عن حالات كورونا ليوم أمس تسجيل 82 اصابة جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1234705.

كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة بالفيروس.