كريدية: "مفاتيح أوجيرو لا تزال في جيبي"

أوضح مدير عام هيئة "أوجيرو" عماد كريديّة، أن "مفاتيح أوجيرو لا تزال في جيبي، والضجّة المثارة حول الإنترنت جرى تضخيمها، والمراكز المتوقّفة هي 6 من أصل 404".



ولفت كريدية عبر "النهار" إلى أن "توقّف الإنترنت اليوم ليس عاماً ومن حق الموظفين الإضراب".

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