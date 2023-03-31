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لبنان

كريدية: "مفاتيح أوجيرو لا تزال في جيبي"

Lebanon 24
31-03-2023 | 13:53
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أوضح مدير عام هيئة "أوجيرو" عماد كريديّة، أن "مفاتيح أوجيرو لا تزال في جيبي، والضجّة المثارة حول الإنترنت جرى تضخيمها، والمراكز المتوقّفة هي 6 من أصل 404".

ولفت كريدية عبر "النهار"  إلى أن "توقّف الإنترنت اليوم ليس عاماً ومن حق الموظفين الإضراب".
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