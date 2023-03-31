هل بقي سعر صيرفة على ٩٠ الفا؟

بعدما اتُخذَ قرار يقضي بتحويل رواتب العسكريين وموظفي القطاع العام على ما يوازي قيمة رواتبهم على سعر صيرفة 60 ألف ليرة،أفادت مصادر "لبنان ٢٤" أنّ عددًا من المصارف أبقى على سعر صيرفة الذي هو ٩٠ الف ليرة، مع اضافة مبلغ بالليرة اللبنانية. على سبيل المثال فان الضابط الذي يتلقى راتبًا قدره ١٥ مليون ليرة اضيف اليه مبلغ قدره حوالى ٧ ملايين ليرة ليتمكن من سحب راتبه على سعر ٦٠ ألفاً.

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