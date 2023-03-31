كيف علق حميه على إزالة جدار النفق في الناقورة؟

Advertisement

غرد وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميه، عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "اليوم قضية إزالة جدار النفق المحتل في الناقورة يؤكد عليها الجيش اللبناني بالأمس خلال الاجتماع الثلاثي في الناقورة".وأضاف: "ومن هناك في ١٦-٧-٢٠٢٢ ومن على باب النفق أكدنا بأن الجدار سيهدم والنفق هو أرضنا، ومن يعتبر ذلك تحدٍ فليكن وخصوصا أنه أرض محتلة تابعة لأملاك وزارة الاشغال العامة والنقل".