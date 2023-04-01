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لبنان

تحقيقات نيابية متوقعة في "ملف شركتين": كيف تم البيع؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
01-04-2023 | 01:15
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تتحضر كتلة نيابية لتقديم إقتراح الى المجلس النيابي يرمي الى إنشاء لجنة تحقيق نيابية في أسرع وقت ممكن من أجل التحقيق في قضية الإنترنت وطريقة شراء هذه الخدمة من أوجيرو لصالح شركتي الخليوي

"Alfa " و" Mtc" والتي تبيعها الى المشتركين بقيمةٍ تفوق شراءها بمئة ضعف تقريباً .
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وأشار المصدر الى أن ملفاً مفصلاً بغاية الدقة عن هذه القضية سوف يتم إعداده من قبل فريق تقني قبل الشروع في لجنة التحقيق من أجل الذهاب بهذه القضية الى الآخر، كما قال المصدر.
المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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