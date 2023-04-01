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لبنان

خرق اسرائيلي للأجواء اللبنانية.. هذا ما جرى مساء أمس

Lebanon 24
01-04-2023 | 00:58
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خرقت مسيرة من نوع درون تابعة لقوات الجيش الاسرائيلي، مساء أمس، الاجواء اللبنانية لمسافة قدرت بحوالي  ٢٠٠ مترا ، فوق محلة منتزهات الوزاني - خراج بلدة الوزاني قضاء مرجعيون.
كما وسجل تحليق لمسيرة اسرائيلية فوق قرى العرقوب المتاخمة لمزارع شبعا ونفذت طلعات استكشافية فوق المنطقة انطلاقا من محور بركة النقار تلال سدانة وصولا حتى سماء العباسية المجيدية والغجر.
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