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لبنان

نائب يكشف: الانتخابات طارت وهذا هو الدليل

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
01-04-2023 | 01:30
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كشف نائب مستقل خلال إجتماع لعدد من مناصريه أنه "أصبح مؤكداً عدم حصول الإنتخابات البلدية والإختيارية، وان كل الأطراف السياسية ترغب بالتأجيل، مشيرا الى أنه في خلال جلسة اللجان المشتركة طلب أحد نواب "تكتل لبنان القوي" التأجيل ستة أشهر لاسباب لوجستية، فأجابه نائب من الجمهورية القوية بالقول:"إذا كان هناك من ضرورة للتأجيل فليكن سنة كاملة". أما "الثنائي الشيعي" فيرغب بسنتين على الأقل كما فُهم من أدائه داخل الجلسة، وقبل إنتهاء هذا النقاش وقع الإشكال الكبير ورفعت الجلسة".

في المحصلة ختم النائب بالقول "اذا كانت القوى التي تتحدث دائماً عن المواقيت الدستورية لا مشكلة لديها بالتأجيل، فهذا يعني أن "الإنتخابات طارت"، والكل ينتظر التخريجة التي كانت تأتي عادةً من نقولا فتوش ، وبعده الياس الفرزلي ، أما اليوم فيبدو أنها في جعبة الياس ابو صعب".



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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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