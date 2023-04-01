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لبنان

موقف أميركي لافت: هذا ما يمنع انتخاب الرئيس

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
01-04-2023 | 01:45
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نقل عدد من الذين التقوا مساعدة وزيرة الخارجية الأميركية باربرا ليف عنها قولها "إن الأولوية لدى الادارة الاميركية، هي انتخاب رئيس للجمهورية ومتابعة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وانتظام عمل المؤسسات لانتشال لبنان من الانهيار".
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واذ رفضت "تزكية اي مرشح  أو اسم معين ، فانها ركزت على عجز الواقع السياسي الحالي، معتبرة أن التوازنات السلبية الحاكمة لمعادلة مجلس النواب تمنع انتخاب الرئيس".

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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