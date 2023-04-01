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لبنان

وزير سابق يكثف اتصالاته "لضبضبة إسمه"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
01-04-2023 | 02:15
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يجهد وزير سابق، مُستدعى إلى التحقيق في ملف كبير، لإجراء اتّصالات ولقاءات عبر عدة وسطاء بغية تليين موقف أكثر من جهة معنيّة وحزبيّة حياله تجنّباً لإعادة إسمه إلى الواجهة الإعلامية، وذلك كي لا يقف الموضوع عثرة أمام مرشّح رئاسي بارز للوصول إلى قصر بعبدا
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المصدر: لبنان 24
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