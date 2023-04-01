دوريات للجيش في طرابلس.. ماذا جرى؟

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سمع فجر اليوم اطلاق نار في الهواء في مدينة الميناء محيط مستديرة الساعة في طرابلس، ولم تتضح حتى الساعة أسبابه، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وعلى الأثر قامت دورية تابعة لمديرية مخابرات الجيش بتسيير دوريات في شوارع المنطقة لتعقب مطلقي النار تمهيداً لتوقيفهم ..