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لبنان

المدارس تواكب "التراند": أقساط مدولرة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
01-04-2023 | 02:45
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توازيًا مع ارتفاع سعر صرف الدولار تجاه الليرة، قرر عدد من المدارس الخاصة زيادة القسط بمبلغ من الدولار في الفصل الأخير من السنة من أجل الاستمرار.

وقد وصلت الزيادة قي بعض المدارس إلى مئتي دولار أميركي، بينما طلبت مدارس أخرى مبلغًا شهريا بالليرة اللبنانية من أهالي الطلاب من أجل زيادة أجور النقل للمعلمين.
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ولفتت المصادر إلى أنّ المدارس تدرس قرار اعتماد الأقساط المدولرة للعام المقبل بهدف الحفاظ على الكوادر التعليمية وتأمين مطالب الأساتذة.
المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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