خبرٌ عاجل بشأن الإنترنت.. ماذا فعلت "ألفا" و "تاتش"؟

أفادت قناة الـ"LBCI" بأن شركتي الخليوي "ألفا" و "تاتش" بدأتا تشغيل سنترالات رئيسية عائدة إلى هيئة "أوجيرو"، وذلك لتلافي الإنقطاع الكليّ في خدمتي التخابر والإنترنت.

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