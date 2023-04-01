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لبنان

خبرٌ عاجل بشأن الإنترنت.. ماذا فعلت "ألفا" و "تاتش"؟

Lebanon 24
01-04-2023 | 02:23
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أفادت قناة الـ"LBCI" بأن شركتي الخليوي "ألفا" و "تاتش" بدأتا تشغيل سنترالات رئيسية عائدة إلى هيئة "أوجيرو"، وذلك لتلافي الإنقطاع الكليّ في خدمتي التخابر والإنترنت. 
 
 
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