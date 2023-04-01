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لبنان

نصار: توسيع المطار مطلب أساسيّ

Lebanon 24
01-04-2023 | 04:09
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قال وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصّار أنّ "مشروع الـTerminal 2 في مطار رفيق الحريري الدولي لم يكن وليد الساعة، بل بدأ في العام 2016 في عهد وزير الأشغال السابق غازي زعيتر".
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وفي حديثٍ عبر قناة الـ"LBCI"، اليوم السبت، أشار نصار إلى أنّ "مطار بيروت عمره 30 عاماً ويحتاجُ إلى صيانة والأولوية هي إعادة تأهيل وصيانة الـTerminal 1 لمطار بيروت"، مؤكداً في الوقت نفسه على "ضرورة العمل على الإصلاح من ناحية تحديث القوانين في البلد"، وأردف: "توسيع المطار مطلب أساسيّ من الناحية الإقتصادية والإنمائية، ونحن بانتظار المجلس النيابي والى حينه يجب أن نحسّن من عمل المطار".
مع هذا، فقد نفى نصار حصول أي تواصل معه من قبل أي وزير من وزراء "التيار الوطني الحر" في موضوع توسعة المطار، وقال: "الإستثمار بمطار ثان في لبنان هو أمر أساسي فمن ناحية اقتصادية وانمائية لبنان بحاجة ماسة إلى مطار ثانٍ".
مع هذا، فقد لفت وزير السياحة إلى أنّ "شركة طيران الشرق الأوسط قدّمت رزماً سياحية مشجعة لاستقطاب السياح لا سيما في حملة أهلا بهالطلّة، حيث تجاوز عدد الوافدين المليون و 700 ألف وافد".
 
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