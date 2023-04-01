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لبنان

موسى اتصل بالعمار مستنكرا الاعتداء على مدافن الطائفة المارونية

Lebanon 24
01-04-2023 | 04:53
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 اتصل عضو كتلة "التنمية والتحرير" النيابية النائب الدكتور ميشال موسى براعي ابرشية صيدا ودير القمر المارونية المطران مارون العمار، مستنكرا "الاعتداء السافر" على مدافن الطائفة في صيدا، كما اتصل بالأجهزة الأمنية لمتابعة التحقيق والبحث عن الجناة والاقتصاص منهم .
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وختم موسى، مؤكدا أن "صيدا سوف تبقى مدينة الشراكة والعيش الواحد".
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