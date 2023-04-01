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لبنان

تطور جديد.. موظفو "أوجيرو" يعلقون إضرابهم

Lebanon 24
01-04-2023 | 04:55
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أعلن المجلس التنفيذي لنقابة موظفي "أوجيرو"، اليوم السبت، تعليق الإضراب حتى إنعقاد أول جلسة لمجلس الوزراء.
 
وأكد المجلس أنه "سوف يُبقي اجتماعاته مفتوحة لمواكبة التطورات وإصدار الموقف المناسب". 
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وجاء في بيان المجلس: "بعد أن بلغت أصداء إضرابنا المدى المطلوب محلياً وإقليمياً وحتى لدى الهيئات النقابية الدولية، وبعد أن أثرت تداعياته على مجمل الوضع المحليّ، وبعد مبادرة معالي الوزير بالدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء مُخصصة لبحث الوضع في أوجيرو وتبنيه الورقة الإصلاحية المطلبية التي أعدتها النقابة، ومنعاً للمصطادين في المياه العكرة من التأثير على الأمن الوطني للتشويش على تحركاتنا المطلبية المحقة، يُعلن المجلس التنفيذي لموظفي "أوجيرو" تعليق الإضراب المُعلن وذلك من يوم السبت 1 نيسان 2023 ولغاية إنعقاد أول جلسة لمجلس الوزراء، وبناءً على ما سيصدر عنها ليُبنى على الشيء مقتضاه. إنّ المجلس سوف يُبقي اجتماعاته مفتوحة لمواكبة التطورات وإصدار الموقف المناسب".
 
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