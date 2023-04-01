تطور جديد.. موظفو "أوجيرو" يعلقون إضرابهم

أعلن المجلس التنفيذي لنقابة موظفي "أوجيرو"، اليوم السبت، تعليق الإضراب حتى إنعقاد أول جلسة لمجلس الوزراء.

وأكد المجلس أنه "سوف يُبقي اجتماعاته مفتوحة لمواكبة التطورات وإصدار الموقف المناسب".

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