إرتفاع إضافي بدرجات الحرارة.. هكذا سيكون طقس أحد الشعانين

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي ملموس بدرجات الحرارة على الجبال و في الداخل، كما يتشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة في الفترة الصباحية.

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وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: طقس ربيعي مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع بقاء درجات الحرارة باردة نسبياً دون معدلاتها الموسمية، تبدأ بالارتفاع التدريجي بدءًا من يوم الاحد ويتأثر اعتبارا من مساء الاثنين بكتل هوائية حارة مصدرها مصر والخليج العربي فترتفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ لتجاوز معدلاتها لشهر نيسان.

- معدل درجات الحرارة لشهر نيسان من 15 الى 24 درجة مئوية.

الطقس المتوقع في لبنان:

اليوم : قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع محدود بدرجات الحرارة خاصة على الجبال نحذر من تكون الجليد على الطرقات الجبلية خلال ساعات الصباح الاولى والليل التي تعلو عن 1600 متر وما فوق.

الأحد: قليل الغيوم بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي ملموس بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل، كما يتشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة في الفترة الصباحية.

الإثنين: مشمس مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية و الساحلية وانخفاض بنسبة الرطوبة ، تنشط الرياح في الفترة المسائية محملة ببعض الغبار.

الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع حاد بدرجات الحرارة خاصة خاصة على الساحل وفي المناطق الجنوبية حيث تتخطى معدلاتها لهذا الشهر ، تنشط الرياح وتكون محملة ببعض الغبار في الاجواء.



درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 9 الى 19 درجة، فوق الجبال من 5 الى 15 درجة، في الداخل من 2 الى 16 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية تتحول الى جنوبية شرقية، سرعتها بين 10 و30 كم/س .

- الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين.40 و 70 بالمئة.

- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 18°م.

- الضغط الجوي: 767 ملم زئبق

- ساعة شروق الشمس: 5,25 ساعة غروب الشمس: 17,59