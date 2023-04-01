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لبنان

المطران ابراهيم: استعيضوا عن الزينة بمساعدة الفقراء

Lebanon 24
01-04-2023 | 05:39
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وجّه رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران ابراهيم مخايل ابراهيم رسالة الى كهنة الابرشية وابنائها، لمناسبة اسبوع الآلام والفصح المجيد دعاهم فيها الى الإستعاضة عن البذخ في الزينة بمساعدة الفقراء.
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وجاء في الرسالة: "ها قد اشرفنا على نهاية صومنا المبارك، ووصلنا الى اسبوع الآلام الخلاصية ومن بعدها احتفالات القيامة المجيدة، وهذه مناسبة ادعوكم فيها الى العودة الى المعنى الحقيقي للعيد وعدم التلهي بالمظاهر والقشور. معنى العيد الحقيقي هو التفكير بالمحتاج ومساعدته، وما اكثر المحتاجين والفقراء بيننا اليوم، فلنبلسم جراحهم ونخفف من اوجاعهم بلفتة محبة صغيرة. من هنا ادعوكم للإستعاضة عن عاداتنا  التقليدية في احتفالات الأعياد، وعيش ما يريده الله منا من روح الاتضاع والفقر لمساعدة الفقراء والمحتاجين سائلاً السيد المسيح الذي تألم ومات وقبر وقام في اليوم الثالث ان يبارككم جميعا وان يعيد عليكم هذه المناسبات بالفرح والقداسة".
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